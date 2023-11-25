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«Барселона» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в матче Примеры

«Барселона» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в матче Примеры
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Сегодня, 25 ноября, проходил матч 14-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Райо Вальекано» и каталонская «Барселона». Игра шла на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступал Хосе Мунуэра Монтеро. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 39-й минуте матча полузащитник «Райо Вальекано» Унай Лопес открыл счёт и вывел свою команду вперёд.

На 83-й минуте Флорьян Лежён забил в свои ворота и сделал счёт равным.

На данный момент после 14 сыгранных матчей испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» располагается на восьмой строчке с 19 очками. «Барселона» находится на третьем месте с 31 очком.

Испания - Примера . 14-й тур
25 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Лопес – 39'     1:1 Лежён – 82'    

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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