ЦСКА — «Динамо»: Файзуллаев сравнял счёт

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В матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречаются московские ЦСКА и «Динамо». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте Бителло убежал в контратаку и открыл счёт.

На 23-й минуте Милан Гаич сделал пас на Фёдора Чалова, который пяткой в касание откатил Аббосбеку Файзуллаеву, а он дальним ударом сравнял счёт.

В матче первого круга чемпионата России «Динамо» дома обыграло ЦСКА со счётом 2:1. В составе бело-голубых отличились Муми Нгамалё и Фёдор Смолов (с пенальти). За ЦСКА забил Антон Заболотный.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. ЦСКА находится на пятой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).