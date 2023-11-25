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Экс-глава комитета по этике РФС: слова Галактионова недостойны такого тренера, как он

Экс-глава комитета по этике РФС: слова Галактионова недостойны такого тренера, как он
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Бывший председатель комитета по этике РФС Семён Андреев прокомментировал слова главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова о судействе в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:3).

«Конечно, неприятно слушать такие вещи. Тем более это тренер, подающий надежды. Ему надо подумать о своих выражениях.

Будет ли Галактионов наказан за такие слова? Это пусть решает комитет. Моё мнение — это недостойно такого тренера, на которого футбольная общественность возлагает большие надежды», — передаёт слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, после игры на флеш-интервью Галактионов назвал судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.

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