Экс-глава комитета по этике РФС: слова Галактионова недостойны такого тренера, как он

Бывший председатель комитета по этике РФС Семён Андреев прокомментировал слова главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова о судействе в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:3).

«Конечно, неприятно слушать такие вещи. Тем более это тренер, подающий надежды. Ему надо подумать о своих выражениях.

Будет ли Галактионов наказан за такие слова? Это пусть решает комитет. Моё мнение — это недостойно такого тренера, на которого футбольная общественность возлагает большие надежды», — передаёт слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, после игры на флеш-интервью Галактионов назвал судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.