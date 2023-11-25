Родригао ответил на вопрос, почему «Зенит» проводит вторые таймы лучше первых

Защитник «Зенита» Родригао ответил на вопрос, почему команда проводит вторые таймы лучше первых.

«Очень рад, что победили. Эту победу мы очень хотели достичь — она была необходима, чтобы продолжать двигаться к нашей цели. Первый тайм был достаточно сложным. Было понятно, что до гола будет чувствоваться определённая нервозность, потому что соперник очень хорошо оборонялся. После забитого мяча стало чуть проще. Во втором тайме игра пошла по нашему сценарию.

Это вещи, которые случаются в футболе. Мы играем против соперников, которые усложняют нам жизнь на поле. Мне кажется, сейчас чемпионат вступил в такую фазу, когда усложняется игра на поле — есть команды, которым во что бы то ни стало надо набирать очки. Иногда нам удаются первые таймы, а иногда не очень. Самое главное, что мы стараемся из всех сложных ситуаций находить выход и во втором тайме прибавляем», — передаёт слова Родригао корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.