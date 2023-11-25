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Родригао ответил, сможет ли «Зенит» обогнать «Краснодар» до зимней паузы

Родригао ответил, сможет ли «Зенит» обогнать «Краснодар» до зимней паузы
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0) ответил, сможет ли команда обогнать «Краснодар» до зимней паузы.

«У нас впереди два сложных матча. Будем думать, поступательно готовиться. К сожалению, не всё от нас зависит в возвращении на первую строчку до зимней паузы. Главное — выполнять хорошо свою работу и набирать очки», — передаёт слова Родригао корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на первой строчке с 33 очками. «Сочи» занимает последнюю, 16-ю позицию с 10 очками. «Краснодар» находится на второй строчке с 32 очками, однако имеет один матч в запасе.

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