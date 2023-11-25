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Семак объяснил, почему Клаудиньо пошёл бить пенальти в матче РПЛ с «Сочи»

Семак объяснил, почему Клаудиньо пошёл бить пенальти в матче РПЛ с «Сочи»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему полузащитник команды Клаудиньо пошёл бить пенальти в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0). Напомним, на 53-й минуте встречи бразилец не реализовал 11-метровый удар.

«Мы настолько редко бьём пенальти, что на установке не говорим, кто именно будет бить — есть группа пенальтистов, игроки сами решают, кто из них будет исполнять. Удар Клаудиньо? Ничего страшного, это лотерея», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, на данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата с 33 очками. «Сочи» занимает последнюю, 16-ю позицию с 10 очками.

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