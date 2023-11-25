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Ерохин: реализуй Клаудиньо пенальти, было бы легче заканчивать. Раз на раз не приходится

Ерохин: реализуй Клаудиньо пенальти, было бы легче заканчивать. Раз на раз не приходится
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Футболист санкт-петербуржского «Зенита» Александр Ерохин после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0) заявил, что, если бы Клаудиньо реализовал пенальти, то было бы легче заканчивать.

«Как отношусь к такому способу исполнения пенальти Клаудиньо? Лучше у него спросить. Такие голы забивали. В Суперкубке мы забили таким образом и выиграли. Раз на раз не приходится, но реализуй пенальти — было бы немного проще заканчивать», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на первой строчке с 33 очками. «Сочи» занимает последнюю, 16-ю позицию с 10 очками. «Краснодар» находится на второй строчке с 32 очками, однако имеет один матч в запасе.

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