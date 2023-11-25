Изидор: воспринимаю Кассьерру как ролевую модель. Он знает, как играть в «Зените»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о конкуренции с форвардом сине-бело-голубых Матео Кассьеррой.

«Когда я узнал, что выйду в стартовом составе на матч с «Сочи», подумал, что в первую очередь самое главное, чтобы команда победила. Мои личностные показатели на втором плане.

Для Матео прошлый сезон был непростым, а в этом он парит — порхает как бабочка и забивает голы. Иногда я говорю себе, что, возможно, это жизнь. Возможно, действительно нужно было оказаться здесь, чтобы в первое время было так трудно. Но потом, надеюсь, станет проще, и я буду забивать гораздо больше мячей. Я много работаю.

Добавлю, что смотрю, какую роль играет Кассьерра в команде — он потрясающий футболист и помогает «Зениту». Возможно, я воспринимаю Матео, как ролевую модель. Стараюсь спрашивать у него советы, потому что он знает как играть в этой команде. Буду усилено работать», — передает слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.