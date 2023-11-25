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Ерохин высказался о возможной дисквалификации Баринова в матче с «Зенитом»

Ерохин высказался о возможной дисквалификации Баринова в матче с «Зенитом»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о возможной дисквалификации хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова за оскорбительные слова в адрес судей после сегодняшнего матча с «Крыльями Советов» (3:3). Напомним, Баринов назвал судей «позором футбола», он может пропустить предстоящий матч с сине-бело-голубыми в случае дисквалификации.

«За высказываниями не следил, а исключительно за футболом. В любом случае очень серьёзный матч состоится. Мы хотим уйти на перерыв на первом месте и будем стараться делать всё для этого. Посмотрим, как «Краснодар» сыграет свои матчи. В первую очередь нам нужно отталкиваться от своих результатов», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, в следующем туре чемпионата России «Локомотив» встретится с «Зенитом» 3 декабря.

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