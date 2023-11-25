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Ерохин: «Урал» — хороший соперник и даст бой «Краснодару»

Ерохин: «Урал» — хороший соперник и даст бой «Краснодару»
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0) заявил, что «Урал» даст бой «Краснодару».

«Будем просто смотреть. Все матчи сложные, для «Краснодара» в том числе. Думаю, «Урал» хороший соперник и даст бой в любом случае», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Матч между уральцами и «быками» пройдёт 26 ноября в Екатеринбурге в 14:00 по московскому времени.

На данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на первой строчке с 33 очками. «Сочи» занимает последнюю, 16-ю позицию с 10 очками. «Краснодар» находится на второй строчке с 32 очками, однако имеет один матч в запасе.

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