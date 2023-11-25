Корнаухов: «Зенит» ответственно подходит к играм. Нельзя терять очки

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о разгромной победе «Зенита» над «Сочи» (3:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» спокойно и ответственно подходит к таким матчам, где ему нельзя терять очки. Первый тайм вышел, может, не таким ярким, что в заслугу «Сочи» можно поставить. А дальше, после забитого «Зенитом» гола, класс сказался, дело техники. «Сочи» после гола пошёл вперёд, и «Зенит» реализовал свои моменты. Всё закономерно. Так и предполагалось, что петербуржский клуб уверенно возьмёт три очка», — сказал Корнаухов в эфире «Матч Премьер».

На данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице с 33 очками. «Сочи» занимает последнюю, 16-ю позицию с 10 очками.