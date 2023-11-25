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«Локомотив» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Крыльями Советов»

«Локомотив» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Крыльями Советов»
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что железнодорожники намерены обратиться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:3).

«Собирается ли «Локомотив» обращаться в ЭСК? Будем», — приводит слова Ульянова «Спорт-экспресс».

Напомним, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ранее назвал судей матча «позором футбола», а тренер железнодорожников Михаил Галактионов высказался нецензурно в послематчевом интервью, назвав судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»).

«Крылья Советов» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 16 играх. «Локомотив» находится на шестой позиции. У железнодорожников 25 очков после аналогичного количества встреч.

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