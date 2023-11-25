Защитник ЦСКА Дивеев рассказал, когда рассчитывает вернуться на поле

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что рассчитывает восстановиться от травмы и вернуться на поле в начале февраля 2024 года.

«Всё хорошо, лечимся. Когда вернусь? Думаю, в начале февраля», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Напомним, 24-летний центральный защитник получил травму в матче с «Зенитом» за Суперкубок России минувшим летом, после чего перенёс операцию на голеностопном суставе. В сентябре 2022-го у футболиста был перелом большеберцовой кости.

В прошлом сезоне Дивеев принял участие в 20 матчах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. В РПЛ и Кубке России в текущем сезоне Игорь ещё не выходил на поле. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.