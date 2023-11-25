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Абаскаль — о матче с «Балтикой»: «Спартак» настраивается показать свой лучший футбол

Абаскаль — о матче с «Балтикой»: «Спартак» настраивается показать свой лучший футбол
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что красно-белые собираются показать свой лучший футбол в сегодняшнем матче 16-го тура РПЛ с «Балтикой». Напомним, начало игры — в 19:45 мск.

«Как вернулись в команду игроки из сборных? К счастью, всё прошло хорошо, никто травму не получил. Единственное, что Михаил Игнатов вчера приболел и сегодня не поможет нам.

У меня абсолютно положительное мнение о «Балтике». Это крепкая команда, которая хорошо играет, особенно на своём стадионе. Думаю, что они должны иметь больше очков в турнирной таблице.

Я не думаю о счёте. Мы настраиваемся на то, чтобы показать свой лучший футбол. Хотим показать максимальный результат и сегодня постараемся добиться этого на поле», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 25 ноября, состоится встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

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