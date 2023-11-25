«Боруссия» Д достигла волевой победы над «Боруссией» М, проигрывая в два мяча

Сегодня, 25 ноября, в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Боруссия» Дортмунд и «Боруссия» из
Мёнхенгладбаха. Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонским (Бремен). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу дортмундцев.
На 13-й минуте игрок гостей Рокко Райц открыл счёт.
На 28-й минуте Ману Коне удвоил преимущество мёнхенгладбахцев.
На 30-й минуте Марсель Забитцер отыграл один мяч.
На 32-й минуте Никлас Фюллькруг сделал счёт равным.
Перед самым перерывом на 45-й минуте Джейми Байно-Гиттенс вывел впервые хозяев вперёд.
На 90+7-й минуте Дониэлл Мален поставил точку в этом матче.
На данный момент после 12 сыгранных матчей в немецкой Бундеслиге «Боруссия» Дортмунд располагается на четвёртой строчке с 24 очками. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха находится на 11-й позиции с 13 очками.
- 25 ноября 2023
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