Член совдира «Динамо» Гафин прокомментировал победу над ЦСКА

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился эмоциями после победы своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).

«Большое спасибо нашим футболистам и футболистам ЦСКА за красивую игру, которая должна понравиться зрителям. Не болельщикам ЦСКА, но тем не менее. Открытая и результативная игра. Мы сегодня были чуть лучше и победили — это здорово», — передает слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Динамовцы уступали после первого тайма со счётом 1:2, однако смогли переломить ход игры. На данный момент после 16 сыгранных матчей в чемпионате России ЦСКА располагается на пятой строчке с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.