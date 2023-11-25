«Челси» разгромно проиграл «Ньюкаслу» и остался на 10-м месте в таблице АПЛ

Сегодня, 25 ноября, прошёл матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Челси». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. В качестве главного арбитра встречи выступал Саймон Хупер (Уилтшир). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ньюкасл» разгромил «Челси» со счётом 4:1.

На 13-й минуте встречи Александер Исак открыл счёт в матче, выведя «Ньюкасл» вперёд. Вскоре, на 23-й минуте, Рахим Стерлинг отличным ударом со штрафного сравнял счёт. Во втором тайме, на 60-й минуте Джамал Ласселлс вновь вывел «сорок» вперёд. Почти сразу же, на 61-й минуте, Жоэлинтон после ошибки Тьяго Силвы удвоил преимущество хозяев. В концовке, на 83-й минуте, Энтони Гордон сделал счёт разгромным. Матч так и закончился — 4:1, разгромная победа «сорок».

После 13 туров АПЛ «Ньюкасл» набрал 23 очка и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Челси» заработал 16 очков и расположился на 10-й строчке.