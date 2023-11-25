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«Спартак» на матч с «Балтикой» в снегопад вышел в белой форме

Московский «Спартак» на матч 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:0) в снегопад вышел в белой форме.

Фото: кадр из трансляции

Матч проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск.

В первом круге текущего сезона РПЛ «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. В составе красно-белых отличились нападающие Тео Бонгонда и Квинси Промес. В составе «Балтики» — чилиец Анхело Энрикес.

В данный момент калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 15 проведённых матчах. «Спартак» располагается на седьмой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 24 очка после аналогичного количества встреч.