Главный тренер «Динамо» Личка: для Карраскаля игра с ЦСКА была мотивацией

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре полузащитника команды Хорхе Карраскаля в прошедшем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).

«Карраскаль и Бальбуэна приехали из сборных, спали только два дня в Москве. Они говорили, что готовы сыграть. Для Хорхе игра с ЦСКА — своей бывшей командой — несла большую мотивацию.

Я всегда говорил, что Хорхе надо оставить в покое, потому что этот трансфер уже начали называть неудачным. Но это не так», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.