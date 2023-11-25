Матч «Балтика» — «Спартак» был прерван на несколько минут, чтобы очистить поле от снега

Сегодня, 25 ноября, проходит встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в матче — 0:0.

В самом начале игры матч «Балтика» — «Спартак» был прерван на несколько минут. Причиной этого стало обильное количество снега, которое мешало командам. В результате сотрудники стадиона вышли на поле на несколько минут, чтобы очистить поле от снега. В данный момент матч уже возобновлён. Стоит отметить, что футболисты «Спартака» в снегопад вышли в белой форме на поле.

Снегопад в матче «Балтика» — «Спартак» Фото: «Чемпионат»

Снегопад в матче «Балтика» — «Спартак» Фото: «Чемпионат»

В данный момент калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 15 проведённых матчах. «Спартак» располагается на седьмой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 24 очка после аналогичного количества встреч.