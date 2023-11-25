Гафин: Бителло оказывает колоссальное влияние на игру «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2) заявил, что Бителло оказывает колоссальное влияние на игру команды.

«Сегодня Бителло оказывает колоссальное влияние на нашу игру. Он признан лучшим игроком сегодняшнего матча. Хочется пожелать, чтобы Бителло только развивался и рос. Мы следим за множеством, но бразильский рынок — один из самых приоритетных», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Динамовцы уступали после первого тайма со счётом 1:2, однако смогли переломить ход игры. На данный момент после 16 сыгранных матчей в чемпионате России ЦСКА располагается на пятой строчке с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.