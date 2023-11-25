Главный тренер ЦСКА Федотов высказался о поражении в игре с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре с московским «Динамо» (2:3) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Соперник во втором тайме смог усилить игру, а мы после хорошего начала второго тайма сбавили обороты. Пропустили очень лёгкие мячи, не хватило ресурса — сборные, Мендес и Давила прилетели недавно. Нам не хватило баланса в организации игры. Очень легко дали забить два гола. Будем разбираться, есть что анализировать», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на данный момент после 16 сыгранных матчей чемпионата России ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.