Тренер ЦСКА Федотов: хотелось бы, чтобы таких трансферов, как Файзуллаев, было больше

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Динамо» заявил, что хотел бы, чтобы таких трансферов, как игрок команды Аббосбек Файзуллаев, было больше.

«Набабкин — наш джокер на те позиции, которые требуют замены. Мы оцениваем все за и против, когда принимаем решения по составу. Файзуллаев отлично вписался в команду, оказался без конкуренции, подхватил эту волну. Но я всё равно бы отметил командные действия, в которых он себя проявляет. Приятно, что в нашей команде футболист так развивается. Хотелось бы, чтобы таких трансферов было больше», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 25 ноября, «Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 3:2. Файзуллаев отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.