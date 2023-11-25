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Главный тренер ЦСКА Федотов высказался об играх сразу после матчей сборных

Главный тренер ЦСКА Федотов высказался об играх сразу после матчей сборных
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о трудностях в подготовке своей команды к матчам сразу после игр национальных команд.

«Конечно, мы как тренеры клубов не согласны с графиком сборных. Мы отпускаем игроков в сборную готовыми, а получаем уставшими, нам не хватает времени на их восстановление. Чилийцы наши приезжают сразу к предыгровой тренировке. Я не могу сказать, что так нельзя — организм всё вытерпит, но производительность падает», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ЦСКА уступил «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ со счётом 2:3. На данный момент армейцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.

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