Келлвен объяснил поражение ЦСКА в матче с «Динамо»

Защитник ЦСКА Келлвен объяснил поражение своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3).

«Первый тайм был замечательный. Мы контролировали практически всю игру. Во втором тайме мы проиграли центр поля, и это привело к двум пропущенным мячам. Сейчас необходимо работать, чтобы провести в Ростове достойный матч и добиться победы.

В первом тайме у нас была безупречная игра. Мы создавали очень много моментов и доминировали. Единственное — не смогли забить. Если бы второй тайм провели так же, как первый — без сомнений, мы бы закончили матч с победой», — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, на данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.