Хави — о ничьей с «Райо Вальекано»: нам нужно менять подход, если хотим завоёвывать трофеи

Главный тренер «Барселоны» Хави подвёл итоги матча 14-го тура Ла Лиги, в котором его команда на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

«Игра состояла из двух половин. В первой мы доминировали, но не хватало агрессии. Во второй мы создавали моменты, забили гол и могли забить ещё. На такую игру, как во втором тайме, я согласен.

Мы должны выигрывать подобные матчи, если мы хотим стать чемпионами. Если мы хотим завоёвывать трофеи, нужно изменить менталитет. Именно на таких стадионах выигрываются чемпионаты. Нам нужно проснуться и прибавить во многих аспектах игры. Во втором тайме было видно стремление победить, в первом – эпизодически.

Нам дорого обходится то, что мы часто пропускаем, делаем подарки сопернику. Во многих матчах нам приходится отыгрываться. Нужно срочно прибавлять», – приводит слова Хави Marca.

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На данный момент после 14 сыгранных матчей испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» располагается на восьмой строчке с 19 очками. «Барселона» находится на третьем месте с 31 очком.