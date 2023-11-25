Аббосбек Файзуллаев: ЦСКА надо работать над реализацией

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3) заявил, что команде надо работать над реализацией.

«Интересная игра. Первый тайм получился у нас отличным. Хорошо играли, но должны были забить ещё. Надо работать над реализацией. Была открытая игра.

У них тоже хорошая команда. У «Динамо» индивидуально очень сильные игроки. Мы стараемся выиграть в каждом матче, но сегодня не получилось», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Динамовцы уступали после первого тайма со счётом 1:2, однако смогли переломить ход игры. На данный момент после 16 сыгранных матчей в чемпионате России ЦСКА располагается на пятой строчке с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками. Файзуллаев отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.