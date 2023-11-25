Бразильский защитник ЦСКА Келлвен рассказал об общении с игроком «Динамо» Бителло в матче 16-го тура МИР РПЛ, где динамовцы оказались сильнее, обыграв армейцев со счётом 3:2.

«Бителло бразилец. Конечно, мы много общаемся в социальных сетях. Он отличный коллега. Мы с ним поддерживаем связь и общаемся.

Противостояние на поле? Беседуем иногда. Обсуждаем дриблинг. Привыкшие к этому — это идёт из Бразилии. Для нас это естественно — поддерживать коммуникацию», — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Динамовцы уступали после первого тайма со счётом 1:2, однако смогли переломить ход игры. На данный момент после 16 сыгранных матчей в чемпионате России ЦСКА располагается на пятой строчке с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.