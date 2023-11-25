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Файзуллаев: меня называют узбекским Месси? Люблю Лео, но хочу быть собой — Аббосом

Файзуллаев: меня называют узбекским Месси? Люблю Лео, но хочу быть собой — Аббосом
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о том, что его сравнивают с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Я смотрел матч с Францией. Молодцы! В Узбекистане всегда была талантливая молодёжь. Сейчас хорошо развивается футбол и страна. Меня называют узбекским Месси? Нет. Я люблю Месси, но хочу быть собой — Аббосом», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 25 ноября, в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московские ЦСКА и «Динамо». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу динамовцев, а Файзуллаев забил один из двух мячей армейцев в игре.

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