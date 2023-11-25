Келлвен: таких холодов, как в Москве, не встречал. В России я первый раз увидел снег

Бразильский защитник ЦСКА Келлвен после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3) заявил, что таких холодов, как в Москве, не встречал.

«Первый раз играю при такой погоде. В Бразилии даже близко такого нет. Может быть, семь-восемь градусов тепла. Таких холодов не встречал. Надеюсь как можно быстрее адаптироваться. Партнёры мне помогают. Говорят, чтобы я тепло одевался. Я первый раз увидел снег в России», — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Динамовцы уступали после первого тайма со счётом 1:2, однако смогли переломить ход игры. На данный момент после 16 сыгранных матчей в чемпионате России ЦСКА располагается на пятой строчке с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.