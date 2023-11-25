ЦСКА впервые за год проиграл на домашнем стадионе

Московский ЦСКА в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3) впервые за год проиграл на домашнем стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».

Последний раз ЦСКА проиграл на своём стадионе 5 ноября в матче 16-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (0:1) в сезоне-2022/2023. После игры с нижегородцами армейцы провели 15 домашних матчей, из которых 11 побед и четыре ничейных результата.

Динамовцы уступали после первого тайма со счётом 1:2, однако смогли переломить ход игры. Забитыми мячами отметились Аббосбек Файзуллаев, Антон Заболотный, Константин Тюкавин и Бителло оформил дубль.

На данный момент после 16 сыгранных матчей в чемпионате России ЦСКА располагается на пятой строчке с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.