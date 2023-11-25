Бителло высказался о победе «Динамо» в матче с ЦСКА

Полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался о победе своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2). Бразильский хавбек сумел оформить дубль в этой игре.

«В первом тайме не вошли в игру. Надо анализировать, в чём была причина. Во втором тайме вышли с большим желанием и настроем. Слава богу, что удержали эту важную победу.

Старался обмануть вратаря. У меня уже были похожие голы. Здесь нужно сконцентрироваться и не терять хладнокровие», — передаёт слова Бителло корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Динамовцы уступали после первого тайма со счётом 1:2, однако смогли переломить ход игры. На данный момент после 16 сыгранных матчей в чемпионате России ЦСКА располагается на пятой строчке с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.