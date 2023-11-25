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«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Хазм» со счётом 9:0. Малком оформил хет-трик

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Хазм» со счётом 9:0. Малком оформил хет-трик
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Сегодня, 25 ноября, в матче 14-го тура саудовской Про-Лиги встречались «Аль-Хазм» из Ар-Расса и «Аль-Хиляль» из
Эр-Рияда. Команды играли на стадионе «Аль-Хазм» в Ар-Рассе (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Матч закончился со счётом 9:0 в пользу гостей.

Малком оформил хет-трик, забив голы на 52-й, 55-й и 85-й минутах. Также по голу забили Александр Митрович, Мохаммед Канно, Мохаммед Аль-Кахтани, Салех Аль-Шехри, Мохаммед Аль-Бурайк и Сергей Милинкович-Савич.

На данный момент после 14 сыгранных матчей в саудовской Про-Лиге «Аль-Хазм» располагается на последней, 18-й строчке с семью очками. «Аль-Хиляль» является лидером чемпионата с 38 очками. На втором месте находится «Аль-Наср» с 34 очками.

Саудовская Аравия - Про лига . 14-й тур
25 ноября 2023, суббота. 18:00 МСК
Аль-Хазм
Ар-Расс
Окончен
0 : 9
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Митрович – 14'     0:2 Канно – 32'     0:3 Аль-Кахтани – 43'     0:4 Малком – 52'     0:5 Малком – 55'     0:6 Аль-Шехри – 79'     0:7 Аль-Бурайк – 81'     0:8 Малком – 85'     0:9 Милинкович-Савич – 90+3'    
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