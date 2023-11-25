Созин: вопрос не в количестве людей на скамейке ЦСКА. Усиления нет

Футбольный эксперт Андрей Созин заявил, что у московского ЦСКА проблема не в количестве людей на скамейке запасных, а в качестве.

«Думаю, болельщики уже устали слышать, что в команде не хватает игроков. Это реально набило оскомину. Странно говорить про количество игроков, даже уже глупо – все это видят. Вопрос не в их количестве. Дело в том, что у «Динамо» для усиления выходят Карраскаль и Нгамалё. И они усиливают и так неплохую игру команды. У ЦСКА же выходит кто? Сначала Набабкин, потом Глебов. Эти люди могут усилить игру? Дать ей новую скорость? Нет. Они не смогут переключить игру на вторую или третью скорость. Так что вопрос не в количестве людей на скамейке ЦСКА, а в их качестве. Усиления нет. Так что клуб не будет бороться за второе-третье места, максимум будут в пятёрке – и это ещё постараться надо», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пахомовым.