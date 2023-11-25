Хави высказал недовольство судейством в матче «Барселоны» с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о судействе в матче 14-го тура Ла Лиги, в котором его команда на выезде сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

«Пока я поговорил только с лайнсменом. Он сказал, что, по его мнению, в эпизоде с голом в наши ворота игрок «Райо» повлиял на взятие ворот. Сложные эпизоды трактуются не в нашу пользу.

Также должны были назначать пенальти за фол на Рафинье. Мне сказали, что нарушение там было, однако решение было вновь принято не в нашу пользу. Как по мне, пенальти там был очевидный.

Это ни в коем случае не оправдание. Я понимаю критику в наш адрес, но нам по силам изменить ситуацию. У нас есть время для этого», – приводит слова Хави Marca.

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На данный момент после 14 сыгранных матчей испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» располагается на восьмой строчке с 19 очками. «Барселона» находится на третьем месте с 31 очком.