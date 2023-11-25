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Карраскаль: матч с ЦСКА был особенным. «ВЭБ Арена» мне как дом

Карраскаль: матч с ЦСКА был особенным. «ВЭБ Арена» мне как дом
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Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о победе своей команды в сегодняшнем матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

«Игра была особенной. Было много счастливых моментов здесь. Это как дом. Тренер просил найти пространство, которого не было в первом тайме. Каждый делает свою работу. Всё получилось для меня сегодня.

У меня никогда не было проблем, потому что я вне поля очень спокойный. Со всеми поговорил, очень рад был всех увидеть», — передаёт слова Карраскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, динамовцы уступали после первого тайма со счётом 1:2, однако смогли переломить ход игры. На данный момент после 16 сыгранных матчей в чемпионате России ЦСКА располагается на пятой строчке с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.

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