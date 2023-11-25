«Аталанта» — «Наполи»: Хвича вывел гостей вперёд

Сегодня, 25 ноября, проходит матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Аталанта» и «Наполи». Команды играют на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступает Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В конце первого тайма, на 44-й минуте, Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче, выведя «Наполи» вперёд — 1:0.
После 12 туров Серии А «Аталанта» набрала 20 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Наполи» заработал 21 очко и расположился на четвёртой строчке.
В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Наполи» обыграл «Аталанту» со счётом 2:1. Во втором круге уже неаполитанский клуб одержал победу со счётом 2:0.
- 25 ноября 2023
-
21:49
-
21:46
-
21:36
-
21:26
-
21:19
-
21:17
-
21:06
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:49
-
20:49
-
20:48
-
20:47
-
20:42
-
20:41
-
20:34
-
20:32
-
20:28
-
20:26
-
20:25
-
20:23
-
20:20
-
20:19
-
20:19
-
20:17
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:07
-
20:05
-
20:04
-
20:03
-
20:01
-
19:59