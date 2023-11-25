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«Аталанта» — «Наполи»: Хвича вывел гостей вперёд

«Аталанта» — «Наполи»: Хвича вывел гостей вперёд
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Сегодня, 25 ноября, проходит матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Аталанта» и «Наполи». Команды играют на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступает Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 13-й тур
25 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
2-й тайм
1 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Кварацхелия – 44'     1:1 Лукман – 53'     1:2 Элмас – 79'    

В конце первого тайма, на 44-й минуте, Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче, выведя «Наполи» вперёд — 1:0.

После 12 туров Серии А «Аталанта» набрала 20 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Наполи» заработал 21 очко и расположился на четвёртой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Наполи» обыграл «Аталанту» со счётом 2:1. Во втором круге уже неаполитанский клуб одержал победу со счётом 2:0.

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