«Аталанта» — «Наполи»: Хвича вывел гостей вперёд

Сегодня, 25 ноября, проходит матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Аталанта» и «Наполи». Команды играют на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступает Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В конце первого тайма, на 44-й минуте, Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче, выведя «Наполи» вперёд — 1:0.

После 12 туров Серии А «Аталанта» набрала 20 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Наполи» заработал 21 очко и расположился на четвёртой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Наполи» обыграл «Аталанту» со счётом 2:1. Во втором круге уже неаполитанский клуб одержал победу со счётом 2:0.