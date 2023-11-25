В «Спартаке» не думали об отмене матча с «Балтикой» из-за снегопада

В «Спартаке» не думали об отмене матча с «Балтикой» из-за снегопада. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сомнений, выходить ли на игру, не было.

Напомним, сегодня, 25 ноября, проходит встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. На момент написания новости счёт матча — 1:0 в пользу красно-белых, команды ушли на перерыв.

В данный момент калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 15 проведённых матчах. «Спартак» располагается на седьмой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 24 очка после аналогичного количества встреч.