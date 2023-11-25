Карраскаль ответил, почему не играет регулярно в основном составе «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, почему не играет регулярно в основном составе бело-голубых в текущем сезоне.

«Я готовлюсь найти ритм. Каждый раз лучше себя чувствую. Чтобы использовать всё, что у меня есть.

Мне так нравится решать матчи, как было сегодня. Личка иногда оставляет в запасе, иногда ставит в стартовый состав. Он хочет найти самый лучший вариант для команды. Кто играет, не играет — все работают вместе. С коленом всё нормально», — передаёт слова Карраскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 25 ноября, в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречались московские ЦСКА и «Динамо». Бело-голубые одержали волевую победу со счётом 3:2. На данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.