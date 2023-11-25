«Спартак» обыграл «Балтику» в снежном матче и поднялся на четвёртую строчку в таблице РПЛ

Сегодня, 25 ноября, прошла встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Спартак» обыграл «Балтику» со счётом 2:0.

В первом тайме, на 32-й минуте, Даниил Хлусевич открыл счёт в матче, выведя «Спартак» вперёд. В самой концовке встречи, на 88-й минуте, Квинси Промес удвоил преимущество красно-белых, установив окончательный счёт матча — 2:0, победа «Спартака».

Стоит отметить, что в самом начале игры матч «Балтика» — «Спартак» был прерван на несколько минут. Причиной этого стало обильное количество снега, которое мешало командам. Начало второго тайма данной встречи также отложили примерно на 10 минут из-за того, что сотрудникам стадиона пришлось вновь появиться, чтобы очистить от снега штрафные площади, а также линии в центре поля.

После результата данного матча калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 16 проведённых матчах. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.