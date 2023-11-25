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«Балтика» — «Спартак»: Промес удвоил преимущество красно-белых

«Балтика» — «Спартак»: Промес удвоил преимущество красно-белых
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Сегодня, 25 ноября, проходит встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 32'     0:2 Промес – 89'    

В первом тайме, на 32-й минуте, Даниил Хлусевич открыл счёт в матче, выведя «Спартак» вперёд. Во втором тайме, на 89-й минуте, Квинси Промес удвоил преимущество красно-белых — 2:0.

В первом круге текущего сезона РПЛ «Спартак» одержал победу со счётом 2:1. В составе красно-белых отличились нападающие Тео Бонгонда и Квинси Промес. В составе «Балтики» — чилиец Анхело Энрикес.

В данный момент калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 15 проведённых матчах. «Спартак» располагается на седьмой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 24 очка после аналогичного количества встреч.

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