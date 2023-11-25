«Атлетико» Мадрид — «Мальорка»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Игра начнётся в 23:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Атлетико»: Облак, Аспиликуэта, Витсель, Эрмосо, Лино, Льоренте, Барриос, Коке, Корреа, Гризманн, Мората.

«Мальорка»: Райкович, Гонсалес, Вайлент, Настасич, Копете, Лато, Санчес, Дардер, Саму Коста, Родригес, Пратс.

После 12 туров Ла Лиги «Атлетико» набрал 28 очков и занимает четвёртое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Мальорка» заработала девять очков и расположилась на 17-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Жирона», у которой после 13 туров в активе 34 очка.