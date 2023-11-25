16 256 человек посетили матч «Спартака» с «Балтикой» в Калининграде

Сегодня, 25 ноября, прошла встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. «Спартак» обыграл «Балтику» со счётом 2:0.

«16 256 человек — посещаемость матча «Спартака» с «Балтикой» в Калининграде», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

После результата данного матча калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 16 проведённых матчах. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.