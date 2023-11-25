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Хлусевич: думал, в Калининграде потеплее. Но на поле всё было видно

Хлусевич: думал, в Калининграде потеплее. Но на поле всё было видно
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0) заявил, что, несмотря на игру в снегопад, на поле была хорошая видимость.

«Не ждали таких погодных условий. Я думал, что в Калининграде немного потеплее. Поле было тяжёлое из-за снега. Играли так, как получалось, но на поле всё было видно», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

После результата данного матча калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 16 проведённых матчах. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.

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