Бистрович — об игре в снегопад: это не футбол. Просто длинный пас и борьба

Полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2) заявил, что игра в такой снегопад — это не футбол, а просто длинный пас и борьба.

«Конечно, тяжело играть. Это не футбол, ты просто делаешь длинный пас и борешься. Но мы знаем, что такое может быть в России. Мы хорошо действовали, но не получилось.

Самые экстремальные условия в карьере? Был один раз в Турции — поле там было ещё хуже. И один-два раза было в ЦСКА, когда был очень сильный снег.

В белой форме «Спартака» не было проблем. Может, было немного проблем с мячом — когда он был вверху, немного было тяжело. Не знаю, были ли жёлтые или красные мячи. Сегодня первый день, как пошёл снег», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.