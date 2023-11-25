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Кварацхелия стал шестым игроком, который оформил 18+18 за два сезона

Кварацхелия стал шестым игроком, который оформил 18+18 за два сезона
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Грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился голом в матче 13-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (2:1) и стал шестым игроком, который оформил 18+18 за два сезона, сообщает Opta Sports.

Хвича — единственный игрок Серии А, забивший не менее 18 голов и отдавший не менее 18 результативных передач во всех соревнованиях за последние два сезона.

С начала прошлого сезона Кварацхелия забил 18 мячей и отдал 23 голевые передачи. По этому показателю он занимает шестое место, уступая лишь Лионелю Месси, Букайо Саке, Антуану Гризманну, Винисиусу Жуниору и Мохамеду Салаху.

На данный момент после 13 сыгранных матчей итальянской Серии А «Наполи» располагается на третьей строчке с 24 очками.

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