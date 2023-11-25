Хлусевич: у меня не так много голов за «Спартак», поэтому мне важен каждый

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче 16-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:0), в частности отметив свой гол в данной встрече.

«Приятно забивать победные мячи, как и любые другие. У меня не так много голов за «Спартак», поэтому для меня важен каждый. Хочется забивать в каждом матче, но не всегда получается. Самое важное, что взяли три очка.

Я не смотрю в турнирную таблицу, потому что отталкиваемся от игр. Нужно побеждать в каждом матче. У нас тяжёлый график, но надо набирать очки», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 25 ноября, прошла встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». «Спартак» обыграл «Балтику» со счётом 2:0.

После результата данного матча калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 16 проведённых матчах. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.