Хлусевич: с Кубой у сборной России была хорошая игра. Всё понравилось

Футболист московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич после матча 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0) заявил, что с Кубой у российской команды была хорошая игра.

«Матч с Кубой — хорошая игра. Пришло много зрителей. Сборная России вроде никогда не играла в Волгограде. Хорошая атмосфера, а перед игрой был хороший перформанс. Всё понравилось», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, сборные России и Кубы встречались на «Волгоград Арене». Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. Голами в этой игре отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.