Агроном «Балтики» высказалась о поле в игре со «Спартаком» в условиях снегопада

Агроном «Балтики» Александра Воробей высказалась о поле в сегодняшнем матче со «Спартаком» в рамках 16-го тура РПЛ в условиях снегопада. Напомним, красно-белые одержали победу со счётом 2:0.

«Не первый для нас опыт. Для нашей команды это второй опыт. Первым было дерби, поэтому понимали, что делать. Были морально готовы к этому. По прогнозу погоды не обещали такого обильного снегопада. Но справились с ним как могли.

Фотография со мной и будет ли проблема с подготовкой поля к следующему матчу? Мы уже сейчас начинаем подготовку. Нужно дождаться, когда растает снег. Основная работа начнётся с завтрашнего дня, коллектив у нас готов. Мы сделаем всё возможное, чтобы показать поле высшего качества», — передаёт слова Воробей корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, в самом начале игры матч «Балтика» — «Спартак» был прерван на несколько минут. Причиной этого стало обильное количество снега, которое мешало командам. Начало второго тайма данной встречи также отложили примерно на 10 минут из-за того, что сотрудникам стадиона пришлось вновь появиться, чтобы очистить от снега штрафные площади, а также линии в центре поля.