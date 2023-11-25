Абаскаль: я был раздет в снегопад? Во время матча внутри меня 45 градусов

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о плохих погодных условиях в победном матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0). Напомним, весь матч шёл обильный снегопад.

«Футбол в такую погоду могу вспомнить только в матчах еврокубков, в которых европейские команды встречались с российскими в феврале, где и нередко спотыкались на этом пути.

Я был раздет? Во время матча внутри меня 45 градусов. Эмоции и мотивация помогает справляться с холодом», — передает слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, в самом начале игры матч «Балтика» — «Спартак» был прерван на несколько минут. Причиной этого стало обильное количество снега, которое мешало командам. Начало второго тайма данной встречи также отложили примерно на 10 минут из-за того, что сотрудникам стадиона пришлось вновь появиться, чтобы очистить от снега штрафные площади, а также линии в центре поля.